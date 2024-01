Rede pública de ensino atendeu mais de 464 mil alunos em 2023

Os dados educacionais coletados pela Secretaria de Educação são de fundamental importância para a formulação de políticas públicas educacionais

A Secretaria de Educação divulgou, nesta quinta-feira (18), o resultado do Censo Escolar das Unidades Escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal em 2023. Segundo o levantamento, no último ano, foram atendidas mais de 464 mil alunos, matriculados em 825 escolas e divididos em 19.108 turmas.

Elaborado pela Diretoria de Informações Educacionais (Dinfe), vinculada à Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subitic), o Censo Escolar é o mais importante levantamento estatístico educacional acerca das diferentes etapas e modalidades de ensino da Educação Básica.

Os dados educacionais coletados são de fundamental importância para a formulação de políticas públicas educacionais, permitindo que o governo e a sociedade possam ter uma visão ampla e precisa sobre a situação da educação básica no Distrito Federal. Por meio dele, são coletadas informações sobre a infraestrutura das escolas, matrículas, docentes, turmas e outras variáveis que permitem traçar um perfil da educação básica em cada região administrativa (RA).

Dos estudantes matriculados na rede, 72.067 cursaram a educação infantil; 265.803, o ensino fundamental; 80.925, o ensino médio; 26.499, a educação de jovens de adultos (EJA); 5.355, a educação especial; e 14.328, a educação profissional e tecnológica.

A Dinfe é responsável por todas as etapas do Censo, desde o processo de coleta dos dados e, ao longo dos anos, e vem inovando os processos de coleta, estudo, tratamento e disseminação de dados, com a implementação de ferramentas inteligentes, visando agilizar o processo de tomadas de decisão e direcionamento para alocação de recursos no âmbito educacional, garantindo, também, o fidedigno repasse de informações.

As informações são da Agência Brasília