PCDF desmantela quadrilha suspeita de sonegar mais de R$ 8 mi

Além dos alvos principais, foram visados também os verdadeiros sócios das empresas, contadores e aqueles que forneceram seus dados para atuar como “laranjas”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (19) a Operação Títere, visando desmantelar uma quadrilha especializada em sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), resultando em uma dívida junto ao fisco do Distrito Federal estimada em aproximadamente R$ 8,4 milhões.

A investigação apontou que o grupo atuava mediante a criação de empresas fictícias no setor de comércio varejista de produtos de limpeza em geral, emitindo notas fiscais fraudulentas conhecidas como “notas frias”.

Os reais proprietários dessas empresas recrutavam indivíduos, denominados “laranjas”, para cederem seus nomes como sócios nas empresas falsas.

A operação envolveu o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, abrangendo as regiões administrativas de Vicente Pires, Riacho Fundo, Taguatinga e no Plano Piloto.

Os suspeitos enfrentam a possibilidade de serem autuados por crimes como associação criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro