Final de semana será de muito calor no Distrito Federal

O sol irá aparecer principalmente nesta sexta-feira, mas os brasilienses também poderão aproveitar um pouco do sábado sem chuva

A sexta-feira (19) já começou bem ensolarada na capital do país, e a expectativa é de que o tempo siga firme, com muito calor, durante todo o dia. A máxima é de 32ºC, no meio da tarde, e durante a noite, o calor ainda deve permanecer.

Já no sábado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será parcialmente nublado, e aumenta a chance de chuva. O calor, porém, seguirá acompanhando os brasilienses, com temperaturas que variam entre 20ºC e 31ºC.

A chuva deve voltar a aparecer com mais força no domingo, que terá tempestades esparsas e ventos que variam de 10 a 15 km/h. As temperaturas devem variar entre 20ºC e 29ºC.

E esse tempo mais chuvoso deve seguir no decorrer da próxima semana.