Saúde mental: prêmio nacional de gestão educacional reconhece projeto no DF 

Por Gabriel Botelho

Jornal de Brasília / Agência Ceub

Um projeto de extensão intitulado “Saúde Mental no Campus”, do Centro Universitário de Brasília (Ceub), foi o vencedor do prêmio bronze da educação superior, na categoria “Responsabilidade Social”.

A iniciativa coloca em prática, inicialmente, o acolhimento aos professores dos cursos de graduação da instituição.

“Já fizemos grupos de escuta para fala livre dos professores participantes sem tema pré definido e palestras com temáticas relacionadas à saúde mental a partir de demandas do grupo. São realizados dois encontros por mês por videoconferência para os docentes que queiram participar”, explica a professora Renata Bittencourt que é uma das responsáveis pelo projeto..

Experiência

A professora recebeu o prêmio em solenidade realizada em São Paulo. Renata Bittencourt e o professor Gustavo Carvalho entendem que o reconhecimento colabora para a divulgação de projeto e isso contribui para o desenvolvimento de iniciativas semelhantes para acolhimento docente em outras instituições de ensino.

“Há muitos anos, realizamos atividades voltadas para a saúde mental dos alunos de forma coletiva e individualizada no CEUB, mas com o isolamento social durante a pandemia, ficou mais evidente a importância de cuidarmos dos nossos professores”, considera Renata Bittencourt, que é doutora em Educação e psicanalista.

A experiência com o projeto teve um momento fundamental, que foi retomada das atividades presenciais no ano passado.

“O principal cuidado com a saúde mental dos professores é a demonstração da rede de acolhimento institucional disponível e a disponibilização de espaços para fala, desabafos e questionamento sobre a saúde mental em geral e no âmbito particular”.

Outra ação é que os professores, ao serem cuidados, recebem orientações para encaminhamento de emergências psíquicas dos alunos.

Saúde mental e estudo

A professora Renata Bittencourt contextualiza que a saúde mental tem relação direta com a prática pedagógica. “São estruturalmente interligadas. O maior desafio atual do desenvolvimento de atividades voltadas para a saúde mental para ampliação da adesão de professores e a desmistificação do acolhimento como independente da doença e de sintomas”.

Os trabalhos do projeto envolvem um cuidado especializado e profissional, que nasce de uma escuta qualificada. “É um dos instrumentos principais de acolhimento para fortalecimento do aparelho psíquico individual e enfrentamento do sofrimento e das dificuldades que todos nós encontramos na nossa experiência de vida”.