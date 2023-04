PMDF prende três suspeitos de homicídio no Varjão

A vítima tinha 21 anos e uma extensa ficha criminal com passagens pela polícia por roubo, furto, tráfico de drogas, entre outros delitos

A Policia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu dois homens e um adolescente suspeitos de cometerem um homicídio por volta das 16h30 deste domingo (16), no Varjão.



Três pessoas que estavam em um Fiat/Siena estacionaram o veículo nas proximidades de um bar na quadra 2 do Varjão. Dois suspeitos desceram e efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram um homem na região do pescoço e do ombro. Os criminosos fugiram em seguida.



Policiais do 24º Batalhão prestaram os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu. Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito.



Várias equipes da PMDF foram acionadas na tentativa de fechar o cerco aos criminosos. O veículo dos fugitivos foi avistado nas proximidades dos pinheirais no Paranoá e teve início a um acompanhamento.





O carro foi interceptado e abordado no conjunto k da quadra 6. Dois homens e um adolescente foram detidos e com eles foi apreendido um revólver calibre 38 com duas munições intactas e quatro deflagradas e uma pistola com seis munições, além de dinheiro e celulares.