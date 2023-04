Caixa d´água de 5 mil litros desaba em laje no Riacho Fundo I

Na hora do ocorrido, os moradores da unidade habitacional não estavam no imóvel

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 20h03 desse domingo (16), para o desabamento de um laje onde se encontrava uma caixa d’água de 5 mil litros.

O caso aconteceu em um prédio multifamiliar conhecido com Setor de Placa da Mercedes, no Riacho Fundo I.

A caixa d’água se encontrava no terraço do edifício e desabou sobre o apartamento 205 da edificação. Com o rompimento da caixa d’água, vários apartamentos foram molhados e todos os corredores inundados.

Por motivo de segurança, a equipe do CBMDF evacuou toda a edificação que, por hora, era habitada por sete famílias e acionou a Defesa Civil.

A Defesa Civil decidiu interditar o prédio com a laje colapsada e voltar à edificação na manhã seguinte, nesta segunda (17), onde será feita um vistoria mais criteriosa e uma melhor análise dos danos sofridos.

Além do prédio que teve uma parte da estrutura comprometida, uma edificação adjacente ao edifício também foi levemente afetada e, por segurança, a Defesa Civil decidiu evacuar parcialmente o imóvel..