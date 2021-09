Saúde disponibiliza quase 12 mil vagas para 3ª dose para imunossuprimidos

De acordo com o secretário da Saúde, general Pafiadache, a pasta precisou voltar com o agendamento pela falta de doses da Pfizer

Com a necessidade do retorno do agendamento da terceira dose das vacinas contra a covid-19 para pessoas imunossuprimidas, a Secretaria de Saúde abriu, nesta quarta-feira (22), 11.936 vagas iniciais para o grupo. A marcação de data, horário e local deve ser feita pelo site.

A vacinação do grupo deve começar na próxima segunda-feira (27) e ir até sexta (1°), com pontos 19 específicos. A Saúde estima a imunização de 12.870 pessoas.

De acordo com o secretário da Saúde, general Pafiadache, a pasta precisou voltar com o agendamento pela falta de doses da Pfizer, imunizante recomendado para o reforço pelo Ministério da Saúde.

“A imunização desse grupo será por agendamento, pois, neste momento, o Ministério encaminhou doses apenas para a metade desse público. É necessário comprovar a situação de saúde. Estão aptos a tomar a dose de reforço todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose ou dose única há mais de 28 dias e que se enquadrem na descrição proposta pelo Ministério da Saúde”, destaca o diretor da Vigilância Epidemiológica, Fabiano dos Anjos.

Segundo a secretaria, o sistema irá reconhecer aqueles que fazem tratamento no SUS. Neste caso, no cabeçalho do comprovante de agendamento constará a informação se é preciso, ou não, apresentar laudo médico. Serão aceitos laudos com validade de até seis meses.

Com informações da Agência Brasília