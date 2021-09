Veja as regras para realização de shows e festas, liberados hoje no DF

Decreto que flexibiliza as medidas de prevenção contra a covid foi publicado nesta terça (22)

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou nesta quarta-feira (22) a realização de eventos presenciais de qualquer natureza, como shows e festas em bares, restaurantes e outros espaços da capital. Para tanto, os organizadores deverão seguir uma série de regras para prevenir a disseminação da covid-19. Confira as principais medidas:

Casas e estabelecimentos de festas poderão funcionar com o limite de 50% da capacidade;

Só poderá comparecer quem estiver totalmente imunizado contra a covid-19 há pelo menos 15 dias ou quem apresentar exame RT-PCR negativo. O teste deve ser feito no máximo 72 horas antes do evento;

Os espaços de dança devem seguir fechados para evitar aglomeração;

O público deverá ser organizado em espaços reservados, como lounges. Cada lounge deverá ter até seis pessoas;

O consumo de alimentos e bebidas deverá ser feito exclusivamente dentro dos lounges;

Quando os eventos ocorrerem em estacionamentos, as pessoas deverão ficar do lado dos veículos, com distância mínima de 2 metros entre cada carro;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shoppings centers poderão reabrir as áreas de recreação, como brinquedotecas e salas de jogos

Os funcionários devem seguir usando máscara e disponibilizando álcool em gel, bem como higienizando as superfícies;

Ainda sobre funcionários, quem for do grupo de risco da covid ou apresentar sintomas de contaminação deverá ser afastado. O mesmo vale para gestantes;

Os estabelecimentos que não cumprirem as medidas ficam podem sofrer suspensão do alvará de funcionamento e interdição total ou parcial do evento/estabelecimento;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria DF Legal segue sendo responsável pela fiscalização.

As demais medidas podem ser conferidas no decreto publicado no Diário Oficial, a partir da página 2.

Mais leitos

O governador Ibaneis Rocha havia confirmado ontem a flexibilização. Ibaneis disse que, em conjunto com a liberação do público nos eventos, a Secretaria de Saúde deve contratar mais leitos de UTI para prevenir novo colapso no sistema de saúde, como ocorreu no início do ano.

Quanto à vacinação, adolescentes de 13 anos já estão sendo vacinados, e os jovens de 12 anos devem ser autorizados em breve. A medida contraria o Ministério da Saúde, que orientou, na semana passada, que a vacinação de menores de 18 anos fosse suspensa. Outros órgãos de saúde, no entanto, pedem que a imunização seja mantida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda sobre a imunização, o GDF tem antecipado a segunda dose da vacina da Pfizer. Aqueles que deveriam retornar ao posto de vacinação até o dia 27 de outubro poderão se vacinar a partir de quinta (23). Além da antecipação, Rocha ainda informou que a terceira dose para pessoas imunossuprimidas começará na próxima segunda (27), mediante agendamento no site da Secretaria de Saúde.