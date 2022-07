Saúde começa busca ativa por não vacinados contra a Covid

Segundo a pasta, as buscas, que apenas se iniciam neste final de semana, devem acontecer em sete regiões do Distrito Federal

A Secretaria de Saúde começará neste sábado (16) a busca ativa por pessoas ainda não vacinadas ou com o ciclo de vacinação incompleto contra a covid-19.

Segundo a pasta, as buscas, que apenas se iniciam neste final de semana, devem acontecer em sete regiões do Distrito Federal.

Neste sábado, a região será o Trecho 2 do Sol Nascente, no Instituto Abraço Solidário. O atendimento começa a partir das 10h e segue até às 17h.

Busca ativa para vacinação contra covid-19 será feita em sete regiões do DF neste sábado (16)

As regiões de saúde receberão equipes com os carros da vacina, das 9h às 17h, em diferentes rotas. Consulte as rotas em nosso site.

Veja onde se vacinar:

