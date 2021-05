Santa Maria começa a receber mais de 700 luminárias de LED

Uma boa iluminação pública contribui para que a cidade continue a prosperar e a comunidade tenha mais qualidade de vida

A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB Ipes) iniciou na manhã desta sexta-feira, (28) a substituição de luminárias convencionais por modelos de LED em diversas áreas de Santa Maria. Uma das regiões administrativas que mais se desenvolve no Distrito Federal e conta com 120 mil habitantes e 28 anos de história. Uma boa iluminação pública contribui para que a cidade continue a prosperar e a comunidade tenha mais qualidade de vida.

O projeto contempla a instalação de 707 luminárias de LED, na AC 300 e nas QR’s 301, 316, 218, 118 e 209. Os recursos são provenientes da CIP – Contribuição de Iluminação Pública, no valor de R$ 515 mil.

A ação faz parte do Programa Luz que Protege, uma iniciativa da CEB que, com base em informações fornecidas pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal, atua em locais sensíveis ao maior índice de criminalidade e circulação de pessoas, como comércios, escolas, UPA’s e praças.

A administradora de Santa Maria, Marileide Romão, afirma que o investimento na iluminação pública é um pedido antigo dos moradores. “A iluminação é uma questão de segurança para a comunidade. Em 2019, recebemos através da emenda parlamentar da deputada Jaqueline Silva a iluminação de LED em algumas avenidas e isso evitou assaltos nessas áreas. Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha e ao presidente da CEB, Edison Garcia, pelo benefício e pela possibilidade de ter mais ruas iluminadas”, disse a administradora.

Para o presidente da CEB, Edison Garcia, a luz é um instrumento de cidadania. “Uma iluminação pública de qualidade contribui em diversos aspectos para o desenvolvimento de uma cidade, como segurança, qualidade de vida para os moradores, possibilidade de ter o comércio à noite, deslocamento de pedestres e motoristas, lazer e muito mais. O LED tem o poder de oportunizar todos esses aspectos”, declarou Garcia.

Morador de Santa Maria há 27 anos, Saulo Menezes, de 61 anos, passava de bicicleta pela QR 118 na manhã desta sexta-feira (28) quando notou as equipes da CEB atuando na substituição das luminárias. Ele é o líder comunitário da quadra e ficou feliz com a iniciativa da CEB. “A noite aqui, com as luzes amarelas, era muito precário, a visão ficava ruim. Agora, com a iluminação mais clara, ficaremos mais seguros para entrar e sair de casa”, afirmou Saulo.

A previsão para execução total do projeto é de 30 dias.

*Com informações da Agência Brasília