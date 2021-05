Primeira semana de vacinação concluída com sucesso

Agora, chegou a vez dos vice-diretores de escolas públicas, que já estão sendo convocados. A próxima lista continua chamando creches

Cinco mil educadores imunizados já estão imunizados no DF, esse número corresponde por todos os diretores das 689 escolas públicas e mais os profissionais de 172 creches públicas e privadas. A vacinação dos profissionais da educação completou a primeira semana nesta sexta-feira (28) .

Agora, chegou a vez dos vice-diretores de escolas públicas, que já estão sendo convocados. Além deles, a próxima lista de convocação continua chamando o pessoal das creches.

O secretário de Educação, Leandro Cruz, tem visitado a UBS diariamente, vendo de perto o andamento dos trabalhos e conversado com os profissionais. Ele comemorou o êxito da primeira semana. “Muita ansiedade, muita luta e muito trabalho duro. Contamos com a parceria do Governo do Distrito Federal – da Secretaria de Saúde, da Casa Civil, do governador Ibaneis Rocha. Assim, conseguimos chegar nesse dia. Sexta-feira passada, começamos a nossa vacinação dominando aquela ansiedade do início e, agora, você vê uma grande festa. A vacinação dos profissionais da educação dá uma grande aula de organização e alegria. Vacina é vida, vacina é ciência. Educação sempre em defesa da vida”, afirmou.

O secretário executivo, Fábio Sousa, também acompanhou a visita. “Nossa expectativa é fechar hoje com as doses iniciais que foram disponibilizadas para a Secretaria de Educação, lembrando que, nessa primeira fase, os que atuam nas creches públicas já foram vacinados, incluindo equipes gestoras, professores, monitores, além dos diretores de escolas públicas”, informou.

Esperança

A vice-diretora da Escola Classe 02, Geilza Medeiros, do Riacho Fundo II, foi logo no começo da tarde receber a vacina. “É um momento de expectativa e esperança. Aguardamos com muita emoção o retorno presencial das crianças. Nunca paramos de trabalhar, de ir à escola, sempre com muita garra”.

A monitora Jéssica Luíza Fonseca Rodrigues, do CEPI Papagaio, inaugurado em 2020 pela Secretaria de Educação, disse estar aliviada e se prepara para a volta presencial. “É uma sensação boa, de estar protegida. É um passo importante, também para voltarmos às atividades presenciais, para prestarmos o atendimento que nossas crianças precisam.”

Raquel Abreu, da unidade de Brazlândia do Centro Social Comunitário Tia Angelina, parceiro da secretaria, expressou o mesmo sentimento. “É uma dose de esperança, em um país onde tantas pessoas estão morrendo. Termos a oportunidade de nos vacinar, para poder voltar à normalidade, é muito reconfortante.”

Para marcar o fechamento da semana, teve apresentação de MPB com os professores João Marinho (violão) e Denilson Bianchine (percussão erudita), da escola de música popular brasileira da Escola de Música de Brasília.

Segue ainda a campanha Vacinação Solidária, pela qual os profissionais da educação que estão sendo imunizados doam alimentos não perecíveis que serão entregues às famílias de estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Convocação

A lista dos convocados pode ser acessada na página destinada ao acompanhamento da vacinação dos profissionais de educação.

Na UBS, voluntários das coordenações regionais de ensino, por revezamento, ajudam na organização e conferem o documento de identidade dos profissionais, de acordo com a lista de convocação.

*Com informações da Agência Brasília