Pacientes acamados já podem agendar vacina contra a gripe

Cadastramento pode ser realizado pelo telefone 160, opção 7

Começou, nesta sexta-feira (28), o cadastramento e agendamento para a vacinação contra a influenza aos pacientes acamados. O cadastramento já pode ser realizado pelo telefone 160, opção 7. Após efetuar a ligação, o paciente – ou algum familiar – deve fornecer o nome completo, endereço e contato telefônico. Depois do cadastro, essas informações serão encaminhadas para a Região de Saúde correspondente, onde uma das equipes será acionada para realizarem a vacinação em domicílio.

A vacina protege contra três tipos de gripe, os vírus influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B. Atualmente, a campanha de vacinação contra a gripe está na 2ª fase, onde são priorizados os idosos (acima dos 60 anos) e professores da rede pública e privada de ensino.

Confira aqui as UBSs que oferecem a vacina.

Balanço da vacinação

Nesta sexta-feira (28), a Secretaria de Saúde divulgou o boletim informativo da vacinação contra a influenza na capital federal. Nas sete semanas epidemiológicas da campanha, foram administradas 301.676 doses de vacina.

O grupo de crianças passou a apresentar a cobertura mais elevada, com 44,7% de imunização, seguido pelo grupo de puérperas (43%) e pelas gestantes (41,1%). Foram aplicadas 119.444 doses no grupo de idosos, o que representa 34,5% de cobertura vacinal.

Cerca de 1,7 milhão de brasilienses compõem o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe no Distrito Federal. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis, de acordo com as preconizações do Ministério da Saúde.

Contraindicações

A vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de anafilaxia a doses anteriores e apresentam contraindicação a doses subsequentes. Contudo, na maioria dos casos, as vacinas contra influenza têm um perfil de segurança excelente e são bem toleradas.