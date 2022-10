Samu faz visita técnica ao Túnel de Taguatinga

O grupo observou cada um dos quatro acessos à passagem, mediu o tamanho das sete saídas de emergência e coletou informações

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou, nesta terça-feira (18), uma caminhada pela construção do Túnel de Taguatinga e conheceu toda a estrutura da passagem subterrânea. A visita é essencial para montar uma matriz operacional, plano de ação que vai reger qualquer atendimento no local.

A primeira inspeção realizada no túnel focou no reconhecimento do espaço. O grupo observou cada um dos quatro acessos à passagem, mediu o tamanho das sete saídas de emergência e coletou informações sobre os itens de segurança que serão instalados na construção. Além disso, a equipe fez uma previsão de possíveis ocorrências que podem acontecer no local.

“Todo esse estudo prévio nos ajuda a montar um plano de ação”, informa o enfermeiro Caio Venas, gerente substituto de Atendimento Pré-hospitalar Móvel do Samu. “Podemos estimar a quantidade de viaturas necessárias para prestar assistência e programar o tipo de sinalização mais adequada em caso de acidente, por exemplo.”

Segundo o secretário de Obras, Luciano Carvalho, a visita técnica do Samu é fundamental no processo de antecipação de cenários. “Acidentes de trânsito são corriqueiros nas principais vias da cidade”, afirma. “Precisamos estar prontos para socorrer as vítimas e atuar com agilidade na solução dos problemas”, ressalta.

As informações são da Agência Brasília