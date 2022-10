Viaduto do Noroeste vai beneficiar cerca de 100 mil motoristas diariamente

Obra teve início hoje após o governador Ibaneis Rocha assinar a ordem de serviço; investimento é de R$ 29,6 milhões e vai gerar 300 empregos

Camila Bairros e Elisa Costa

Nesta terça-feira (18), o governador Ibaneis Rocha lançou a obra do viaduto do Noroeste, um investimento de mais de R$ 29 milhões e que vai gerar cerca de 300 empregos. Quando concluída, a obra deve beneficiar cerca de 100 mil motoristas diariamente.

Participaram do evento o diretor do DER, Fauzi Nacfur, o presidente da Terracap, Izidio Santos, o secretário de Governo, José Humberto e a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

A previsão é de que os trabalhos durem 10 meses, incluindo topografia, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização (horizontal e vertical), obra de arte especial (viaduto), obras complementares, serviços ambientais e canteiro de obras.

Segundo Ibaneis, o viaduto busca solucionar o trânsito que ocorre diariamente nessa região, na altura da Epia com o Noroeste. “É uma reclamação antiga, tinha mais de dez anos que se prometia o viaduto e as coisas não saíam, por isso a nossa pressa de começar logo e não esperar o próximo mandato. Essa é uma dívida do governo com esse bairro. Esse bairro foi vendido como uma esperança, e agora estamos saldando esse débito”, disse o governador.