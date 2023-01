Sai resultado de servidores contemplados com bolsas no UDF

A listagem mostra os candidatos selecionados na primeira e na segunda opção de cursos, bem como os que ficaram fora das vagas

Foi divulgado, nesta quinta-feira (26), o resultado final dos servidores da administração pública do Governo do Distrito Federal (GDF) contemplados com bolsas de estudos no Centro de Ensino Unificado do DF (UDF).

A lista foi publicada na edição do Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta.

A listagem mostra os candidatos selecionados na primeira e na segunda opção de cursos, bem como os que ficaram fora do número de vagas oferecidas.

Com a iniciativa, 33 servidores e empregados públicos terão acesso gratuito a cursos de graduação de ensino superior do UDF. Além desses, 28 da rede pública do Distrito Federal também foram contemplados com bolsas de estudo também para este semestre.

Vestibular

“Este programa oferece a oportunidade para cidadãos e servidores públicos terem acesso à educação superior, e é mais uma forma de valorizar a nossa sociedade, os nossos servidores e também de melhorar a prestação dos serviços públicos”, avalia a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino.

As pessoas contempladas poderão fazer o vestibular do curso para o qual requisitaram a bolsa de estudo. Uma vez aprovado, basta se matricular na instituição para ter o benefício concedido pelo programa. Após a divulgação do resultado final, o UDF receberá ofício com a relação dos contemplados em cada curso.

Seleção

Atualmente, mais de 650 alunos são bolsistas do programa, para o qual o curso de direito foi o mais procurado, seguido por nutrição e fisioterapia. O processo de seleção do primeiro semestre letivo de 2023 teve 126 inscrições de servidores públicos e 50 de pessoas da sociedade civil habilitadas pela comissão.

Nesta edição, foram oferecidas 87 vagas, das quais 49 se destinam a candidatos da sociedade civil e 38 a servidores públicos. A divisão é feita por curso ofertado e período das aulas.

As informações são da Agência Brasília