Mulheres da Fercal recebem capacitação na área de reciclagem e gestão

Por meio de uma parceria entre uma cimenteira e a Administração da Fercal, mulheres da região recebem cursos de capacitação na área de reciclagem. O trabalho ocorre desde 2013 e chegou a ser interrompido durante a pandemia, mas foi retomado em junho do ano passado.

Até fevereiro, oficinas estão sendo realizadas na comunidade de Boa Vista e no dia 31 uma nova turma será aberta para mulheres que vivem na região. O projeto é permanente e deve abrir outras oportunidades de qualificação.

O foco é na produção de ecobags, bolsas que podem ser reaproveitadas várias vezes, evitando o uso de sacolas plásticas, que estão em processo de proibição no Distrito Federal em razão de uma lei aprovada pela Câmara Legislativa. A matéria prima das ecobags tem origem em sacos de cimento. As oficinas são coordenadas pelo Sebrae, em parceria com a Administração da Fercal.

A Ciplan Cimento fornece as máquinas de costura e todos os insumos necessários para a produção, e compra aproximadamente 50 sacolas por mês que são utilizadas na entrega dos uniformes de cada novo colaborador da empresa. O trabalho de confecção é totalmente manual e artesanal e através deste projeto a cimenteira pretende fomentar o desenvolvimento econômico das famílias que moram próximas à sua matriz.

Para a gerente de Meio Ambiente da Ciplan, Maria Teixeira, o investimento já está rendendo frutos. “ A educação ambiental, aliada à sustentabilidade, é um trabalho de formiguinha de todos nós. Somos uma empresa que trabalhamos com visão de futuro. Lançamos este projeto quando nem se falava em proibir no Distrito Federal as sacolas de plásticos em supermercados e comércio em geral”, relata Teixeira.

No final deste mês, será oferecida a oficina “sei controlar meu dinheiro – mulheres líderes e empreendedoras”. A oficina ocorre no próximo dia 31 de janeiro, das 14 às 18 horas, em modalidade presencial e gratuita. Para se candidatar, basta acessar o link de inscrição no google: https://forms.gle/ptfRJRJgDu15dWAa8, até dia 30/01.