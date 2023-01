Número de acampados no QG aumentou na véspera dos atos antidemocráticos

O relatório deve concluir que não houve falta de informação sobre o agravamento da situação do acampamento em frente ao quartel

Um relatório com informações sobre o que aconteceu em Brasília antes e depois do dia 8 de janeiro, data marcada pelos atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes, será entregue por Ricardo Cappelli, interventor federal, ao ministro Alexandre de Moraes.

Conforme apuração do g1, o documento vai revelar que na sexta-feira antes da invasão, no dia 6 de janeiro, o acampamento na frente do Exército contava com 300 pessoas. No dia seguinte, véspera dos atos, o número saltou para 3.800 pessoas.

O relatório contém dados levantados pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, e deve concluir que não houve falta de informação sobre o agravamento da situação do acampamento em frente ao quartel, mas sim falta de ação dos comandantes.

A expectativa era de que o relatório fosse entregue ao STF ainda hoje, mas após a divulgação de imagens que mostraram um recuo de agentes da PMDF para conter os golpistas, a ação precisou ser incluída no documento.