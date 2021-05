O assunto, nos últimos dias, tem preocupado os deputados distritais, que cobram a necessidade de intensificar as vacinações

O aumento da taxa de transmissão da Covid-19 foi tema de diversos pronunciamentos na sessão desta quarta-feira (26). O assunto, nos últimos dias, tem preocupado os deputados distritais, que cobram a necessidade de intensificar as vacinações, para fazer frente ao risco de uma terceira onda. Estratégias para isso serão discutidas pela Comissão da Vacina da Câmara Legislativa nesta quinta-feira (27), a partir das 15h. Segundo Fábio Felix (PSOL), o subsecretário de Saúde Divino Valero foi convidado a participar da reunião.

“A Secretaria de Saúde adotou uma estratégia que tem se mostrado muito lenta. Hoje tem vacina disponível e muitas unidades estão vazias”, apontou Felix. “Precisamos massificar a vacinação, ampliar a cobertura da imunização, já que estamos entrando novamente num contexto de piora da pandemia no DF”, completou.

A deputada Arlete Sampaio (PT) lamentou o fato de a taxa de transmissão da Covid-19 ter passado de 1: “Talvez estejamos às vésperas da terceira onda, consequência da lentidão da vacinação”. A distrital ainda salientou que, agora, há o risco de novas variantes, como a indiana, que se propaga mais rapidamente. Ela aproveitou para elogiar o trabalho dos pesquisadores e cientistas, “sem os quais estaríamos muito pior”.

Já o deputado Chico Vigilante (PT) dirigiu duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus. “Cheguei à conclusão de que o ‘capitão cloroquina’ é o próprio vírus da doença, o presidente já levou a mais de 450 mil mortes, o Brasil é a 58ª nação em vacinação, e agora a pandemia volta a crescer e já voltam a faltar UTIs”, disse. Vigilante também criticou o governo local, reclamando da contratação de leitos de unidades de cuidados intermediários (UCIs) no lugar de UTIs. “Espero que Ibaneis pare de seguir as pegadas do presidente e se empenhe, efetivamente, em conseguir mais vacinas, e que cumpra a promessa de incluir os vigilantes na lista de prioridades. Já são 53 que perderam a vida no DF”, completou.

Por sua vez, o líder do governo na Casa, deputado Hermeto (MDB), ressaltou que o DF irá receber mais 85 mil doses de vacinas amanhã e que “a equipe da Saúde está fazendo bem o seu papel”. Ele voltou a elogiar a gestão das doses, com a reserva da D2, e rebateu críticas à contratação das UCIs: “Não fossem esses leitos, estaríamos pior, em grande dificuldade”.

O deputado Agaciel Maia (PL) também abordou o assunto durante a sessão, defendendo a priorização dos taxistas na ordem da vacinação. “Esse vírus chegou aqui de avião, e o taxista é o primeiro a receber os viajantes”, justificou.

Com informações da Agência CLDF