Ponte de 40 metros beneficiará 15 mil pessoas

A ponte está situada entre a via marginal da Estrada Parque Ceilândia (DF-095), com destino à Estrada Parque Vale (DF-087)

Moradores que se destinam a Vicente Pires não precisarão mais enfrentar o trânsito da via Estrutural. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou ontem a ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Com apenas 40 metros de extensão, a obra, que custou R$ 4 milhões, beneficiará cerca de 15 pessoas que transitam pelo local, além de desafogar o trânsito da Estrutural. A ponte está situada entre a via marginal da Estrada Parque Ceilândia (DF-095), com destino à Estrada Parque Vale (DF-087). Ela liga a Rua 3 de Vicente Pires à Rua 1 do Jockey Club. Ontem a região administrativa completou 12 anos.

“Através da Terracap, que disponibiliza os recursos das obras, esperamos entregar Vicente Pires toda concluída ainda este ano. Nós iniciaremos agora o último lote de obras, com calçadas, com tudo que for necessário. Aqui faltava essa ligação, as pessoas tinham muita dificuldade. Essa ponte que não consumiu tanto dinheiro assim, foram R$ 4 milhões, está feita e entregue a população”, explicou o governador.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília.

Ibaneis, disse não contabilizar as obras que já fez, mas calcula ter realizado cerca de 500 obras desde o início de sua gestão, sem contar com reformas de escolas, de postos de saúde e UPAs. “São muitas obras que a gente vem fazendo e esse ano será de muitas entregas para a população do Distrito Federal”, destacou.

Sem a construção da ponte, quem se dirigia à Vicente Pires, entrando pelo Jockey, precisava entrar na Estrutural. “Se a Estrutural estivesse em horário reverso, a pessoa tinha que ir a um dos viadutos, de um lado ou de outro. Uma simples ponte dessa, com 40 metros, resolve a vida de todo mundo”, disse o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

“Tudo que os moradores estão pagando pela regularização, está sendo devolvido em obras para a população”, disse o governador Ibaneis.

Nacfur explicou que a ponte inaugurada ontem tira o trânsito local do trânsito de passagem para o Plano Piloto e vice-versa. Antes, para circular de Vicente Pires para o Jockey, era preciso pegar a Estrutural. A obra teve duração de 12 meses. Além dos 15 mil motoristas que circulam internamente pelo local, serão beneficiados indiretamente todos os motoristas que utilizam a Estrutural. Segundo o diretor-geral do DER, a obra faz parte da via Marginal da Estrutural, que foi construída há muitos anos e parou onde estava o córrego. “Precisava de uma ponte, mas nunca tinha sido feita”, frisou.