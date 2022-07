Riacho Fundo terá mutirão de vacinação neste sábado (2)

A imunização contra o vírus da gripe será oferecida a pessoas de todas as idades. A quarta dose da covid-19 é destinada a quem tem mais de 35 anos

Neste sábado (2), o Riacho Fundo receberá um mutirão de vacinação contra gripe (influenza) e covid-19. A ação é uma iniciativa da Administração Regional do Riacho Fundo, em parceria com a Unidade Básica de Saúde 1, da Secretaria de Saúde (SES).

A aplicação das vacinas ocorrerá das 8h às 12h no estacionamento da administração. São esperadas mais de mil pessoas na iniciativa que faz parte do programa Riacho + Saúde.

A imunização contra o vírus da gripe será oferecida a pessoas de todas as idades. A quarta dose da covid-19 é destinada a quem tem mais de 35 anos e tomou a terceira dose há mais de quatro meses. Para receber as doses é necessário apresentar documento com foto e o cartão de vacina.

Vacinação contra a gripe e covid-19

→Data: sábado (2)

→Horário: 8h às 12h

→Local: Estacionamento da Administração do Riacho Fundo

*Com informações da Agência Brasília