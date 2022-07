Por conta do Na Praia, Detran-DF fará interdições no trânsito do SCES

Segundo o órgão público, agentes de trânsito implantarão circulação em sentido único no Trecho 2 da via do Setor de Clubes Esportivos Sul

Em razão da festividade Na Praia, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal promoverá interdições no trânsito do Trecho 2 do Setor de Clubes Esportivos Sul. As mudanças começarão neste fim de semana.

Segundo o órgão governamental, no sábado (2) e no domingo (3), “os agentes do Detran-DF implantarão um sistema viário de circulação binária”, transformando o trânsito de veículos em sentido único na região.

“Assim, a rotatória do SCES Trecho 2 e 3 estará parcialmente interditada. A via SCES Trecho 2, a partir do primeiro acesso, na altura da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, ficará em sentido único em direção ao Clube dos Bombeiros Militares do DF”, especificou a entidade.

As alterações que serão feitas pelo Detran-DF afetarão, contudo, os empreendimentos permanentes da região.

Nesta sexta-feira (1), o Jornal de Brasília publicou uma reportagem em que duas entidades fomentadoras do turismo do Distrito Federal questionam a decisão de alteração das vias do local pelo Detran-DF, que faz mudanças no SCES sem o uso de um Relatório de Impacto de Trânsito.

Os questionamentos ao órgão de trânsito foram feitos pelo Sindeventos e pelo Brasilia e Região Convention & Visitors Bureau.