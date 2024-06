Região da Granja do Torto recebe serviços de limpeza e manutenção

A Granja do Torto recebeu um mutirão de serviços de limpeza e manutenção nas vias do setor. A ação fez parte do esforço concentrado do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio do programa GDF Presente. Os serviços tiveram início na terça-feira (25) e foram concluídos nesta quarta-feira (26).

A ação ocorreu nas vias principal e internas da Granja. Mais de 10 caminhões coletaram entulhos durante os dois dias de ação. A previsão é que o local receba, até a primeira quinzena de julho, reparos em buracos e pinturas de meio-fio.

Segundo o administrador regional do Lago Norte, Marcelo Ferreira, o trabalho do GDF é uma demonstração do compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar da cidade.

“A limpeza realizada pela equipe do GDF na Granja do Torto é uma demonstração clara do nosso compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar da cidade. Estamos empenhados em manter esse espaço da nossa região limpo e seguro para todos os cidadãos. Essa iniciativa reflete nosso comprometimento com a sustentabilidade e a qualidade de vida dos moradores”, afirma Ferreira.

Morador da Granja do Torto há mais de 30 anos, Benjamin Souza e Silva ressalta a importância da realização de serviços desse tipo como forma de cuidado com a população que utiliza as vias diariamente.

“Esse entulho acaba fazendo com que tenha muito escorpião. É importante fazer esse serviço de limpeza e conscientizar os moradores para não jogar mais lixo em locais indevidos”, pontua.

Por meio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o GDF iniciou, em maio, a construção de um Ponto de Entrega de Pequenos Volumes (PEV) na Granja do Torto. Com mil metros quadrados, esse espaço será dedicado ao recebimento responsável de resíduos da construção civil, podas e móveis.

“Essa iniciativa agrega bastante porque tem o intuito de aumentar a qualidade de vida da população. O GDF sempre tem dado suporte. Essa parceria tem funcionado muito bem e a gente fica muito grato”, explica o prefeito comunitário da Granja, Marcelo Oliveira dos Santos.

Capital Moto Week

Além de beneficiar a população, o serviço feito pelo GDF na Granja do Torto servirá para otimizar o acesso ao Capital Moto Week, que será realizado entre os dias 18 e 27 de julho. Assim como em anos anteriores, o evento ocorrerá em parceria com o governo.

O Capital Moto Week é considerado o maior festival de motos e rock da América Latina. Neste ano, contará com mais de 90 bandas e 110 shows. Os organizadores esperam reunir mais de 800 mil pessoas, 350 mil motos e 1,8 mil motoclubes. A expectativa é movimentar R$ 60 milhões na economia do DF.

GDF Presente

Criada em 2019, a iniciativa se chamava SOS DF e tinha como objetivo resolver pendências das regiões administrativas, que havia muito tempo não recebiam manutenção e cuidados devidos. A ideia foi bem-sucedida e, quatro meses após o lançamento, virou uma política de governo.

As demandas de cada região administrativa são mapeadas pelos respectivos administradores, com base em registros da Ouvidoria e no relato dos moradores, e reunidas no cronograma de ações do GDF Presente.

O programa é coordenado pela Secretaria de Governo (Segov) e reúne as administrações regionais, as pastas de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), de Administração Penitenciária (Seape-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Fundação de Amparo ao Trabalhador (Funap-DF) e Companhia Energética de Brasília (CEB). Cerca de 200 pessoas participam do programa, incluindo reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape).

*Com informações da Agência Brasília