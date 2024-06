DF envia 40 militares para missão de apoio no combate aos incêndios florestais no Pantanal

Por Késia Alves

Em parceria com a Força Nacional, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou, na manhã desta quarta-feira (26), 40 militares para ajudar na missão de apoio no combate aos incêndios florestais no Pantanal.

De acordo com infomações do CBMDF, 40 militares, sendo 10 da Força Nacional e 30 Bombeiros do Distrito Federal especializados em prevenção e combate a incêndios florestais, foram enviados ao Pantanal. Ao todo, 15 viaturas da Força Nacional e um caminhão com materiais de apoio para a equipe seguiram com destino à cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

O comboio com as equipes saiu do Batalhão Escola de Pronto Emprego (BEPE) da Força Nacional no Gama, por volta das 07h15 e a previsão de viagem é de um dia e meio. A estimativa é de que as equipes do DF permaneçam na região por cerca de 30 dias para atuar no cambate aos incêndios florestais que assolam o Pantanal.