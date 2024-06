Gestores de Saúde participam de oficina para debater planejamento estratégico

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF) promoveu, nesta terça (25), mais uma edição das oficinas de Matriz Swot e Planejamento Estratégico. Colaboradores se reuniram para discutir, identificar e debater as fraquezas e os pontos fortes, analisar as ameaças e identificar as oportunidades que vão orientar a revisão do planejamento estratégico do instituto no quadriênio 2024-2027.

“Essa pesquisa foi fundamental para entender os desafios para concretizar a nossa estratégia”, afirmou o assessor técnico da Superintendência de Qualidade e Melhoria Contínua de Processos (Sumec) do IgesDF, Luiz Fillipe Rodrigues.

“A integração entre planejamento estratégico e tecnologia é fundamental para alcançarmos nossos objetivos e superarmos os desafios que enfrentamos”, reforçou o superintendente de Tecnologia de Informação do instituto, Deilton Silva. “É essencial que todas as áreas do IgesDF estejam alinhadas e trabalhando em conjunto para alcançarmos um futuro mais eficiente, inovador e centrado no paciente.”

Com o resultado da oficina, será possível pensar em objetivos, processos e indicadores estratégicos, lembrou o superintendente de Qualidade e Melhoria Contínua de Processos, Clayton Sousa. “Para tudo o que identificarmos como fraquezas, teremos que criar uma série de ações e estratégias para poder dirimi-las e, quem sabe, transformar essas fraquezas em forças”, acentuou o gestor.

As equipes dos hospitais de Base e Regional de Santa Maria (HRSM) já participaram dessa oficina – que tem mais uma edição programada para a próxima semana, com os gestores das unidades de pronto atendimento (UPAs).

*Com informações da Agência Brasília.