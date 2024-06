Curso capacita defensores públicos, servidores, colaboradores e estagiários da DPDF

A Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF) inaugura uma nova fase com a realização do curso de formação Aprender para Servir, destinado a defensores públicos, servidores, colaboradores e estagiários. O Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) Deusa Maria de Carvalho, em Ceilândia, é o pioneiro do projeto, que se estenderá por todos os NAJs do Distrito Federal.

A capacitação EaD, disponibilizada em vídeos, tem como intuito transformar a estratégia de qualificação da instituição, uniformizar e padronizar a formação inicial de novos integrantes da DPDF com eficiência e economicidade, além de ampliar o alcance do ensino a distância. Neste primeiro momento, foram produzidas 36 aulas sobre direitos de Família e Cível, que abordam diversos conteúdos sobre os temas.

O curso de formação Aprender para Servir é caracterizado pelo uso efetivo de tecnologias, plataformas, relatórios de gestão e demais recursos estratégicos disponibilizados pela Easjur/DPDF. Esse avanço permitirá, pela primeira vez na história da instituição, que as recomendações emitidas pela administração superior, pela Corregedoria-Geral, pelos chefes dos núcleos e pelos defensores públicos sejam comunicadas, em tempo real, para toda a equipe.

Com foco nos temas mais importantes na uniformização das atividades do NAJ, a capacitação será ministrada em módulos e disponibilizará espaço para perguntas e respostas, que fomentarão o nivelamento da equipe e o direcionamento dos atendimentos para orientar, com celeridade, as instruções repassadas.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, o curso Aprender para Servir visa não apenas à capacitação técnica dos envolvidos, mas também à formação de uma base sólida de conhecimento e habilidades que possam ser aplicadas no serviço à comunidade, alinhando o desenvolvimento profissional com os valores e a missão da DPDF.

“A abordagem integrada não só beneficia os participantes do curso, capacitando-os para melhor atender às necessidades da comunidade, mas também fortalece a própria instituição, consolidando a posição como defensora dos direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis”, detalhou.

O defensor público e diretor da Easjur/DPDF, Evenin Ávila, explica que a publicação do projeto-piloto possibilita que todos os servidores do NAJ de Ceilândia já respondam a pesquisa inicial, assistam às videoaulas, leiam o material didático e façam a avaliação. “A última etapa do projeto, que será a publicação do edital de tutoria, será lançada em breve. É um momento histórico, pois estamos mudando o paradigma da instituição com uma metodologia de altíssimo nível e diversos recursos, que poderão ser trabalhados no melhoramento do nosso desafio de servir cada vez melhor”, concluiu.

A defensora pública e chefe do NAJ Deusa Maria de Carvalho, Andreia Susi Leardini, destaca que a capacitação oferecerá conhecimentos essenciais para o desempenho eficaz das funções do NAJ de Ceilândia, auxiliando a desenvolver habilidades técnicas e práticas fáceis para atender às demandas da instituição.

“A qualificação dos servidores é fundamental para garantir a eficácia e a qualidade dos serviços prestados à população, além de impactar diretamente na qualidade dos atendimentos. A publicação da ordem de serviço que dispõe sobre as diretrizes do curso materializa o projeto no âmbito do núcleo”, justificou.

Passo a passo para a realização do curso

1. Acessar a plataforma Easjur EaD;

2. Obter a senha de acesso por meio do WhatsApp da Easjur: (61) 99359-0022;

3. Efetuar a pesquisa inicial de avaliação e percepção;

4. Assistir às videoaulas;

5. Ler os materiais didáticos obrigatórios;

6. Efetuar a avaliação final;

7. Retirar o certificado digital.

Os demais membros, servidores, colaboradores e estagiários da DPDF que se interessem em acompanhar o desenvolvimento do projeto podem solicitar o acesso à plataforma como visitantes. A liberação também se dará por meio do WhatsApp da Easjur/DPDF.

*Com informações da DPDF

Agência Brasília