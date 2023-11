Receita do DF finaliza operação com R$ 226 mil em multas aplicadas

No total, foram apreendidos mais de R$ 568 mil em produtos, de acordo com a Receita do DF

A Receita do Distrito Federal finalizou, nessa semana, a Operação Tributum Vexillum, que tinha como objetivo acabar com a sonegação tributária e aumentar a arrecadação para o Governo do DF (GDF). A operação teve três fases divididas nos últimos três meses.

Segundo relatório final, a Receita aplicou, no total, mais de R$ 226 mil em multas a empresas e pessoas. Para isso, durante a operação, foram realizadas investigações das companhias e blitz.

As fiscalizações ocorreram em toda a capital em carros, caminhões, estabelecimentos comerciais, transportadoras e aeroporto. Entre os produtos apreendidos estão bebidas, produtos alimentícios, calçados e roupas, pneus, suplementos alimentares, cosméticos, eletrônicos, utensílios domésticos e móveis.

Os produtos apreendidos são encaminhados para o Depósito de Bens Apreendidos da Receita do DF (GEFMT) e ficam retidos durante a apuração do imposto e procedimento de autuação. No total, foram apreendidos mais de R$ 568 mil em produtos, de acordo com a Receita.

Durante a operação, ainda foram adotados outros procedimentos de fiscalização nas vias, rodovias, transportadoras, aeroporto e empresas do DF, reforçando ainda mais o aumento da sensação de risco no combate à fraude e sonegação fiscal.