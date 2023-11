CBMDF resgata dupla desaparecida no Poço Azul

Após serem atendidos e avaliados pelos socorristas, verificou-se que não apresentavam ferimentos graves, apenas cansaço e desidratação moderada

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu a uma ocorrência de desaparecimento na noite desta quinta-feira (23), mobilizando três viaturas para a região do Poço Azul, localizado na DF 001, em Brazlândia – DF.

De acordo com informações do solicitante da ocorrência, dois adultos do sexo masculino acessaram a portaria do Clube Poço Azul por volta das 15h, estacionando um veículo Nissan/Versa de cor branca próximo a uma árvore nas proximidades da Portaria. Os indivíduos seguiram em direção a uma das trilhas oferecidas pelo local, após o horário de encerramento do clube às 17h. O alerta foi acionado quando, horas depois, os funcionários perceberam que o veículo ainda permanecia estacionado no local.

Ao chegar ao local, a equipe de mergulhadores de resgate do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no leito e nas margens do poço, enquanto a equipe de terra realizou uma varredura a pé e com o auxílio das viaturas, utilizando também meios sonoros e luminosos para aumentar a eficácia da operação.

Cerca de três horas após o início das buscas, por volta da meia-noite, uma equipe avistou os desaparecidos, um homem de 43 anos, e outro de 27 anos. Os dois foram localizados entre a cachoeira e a entrada do Clube, próximo a uma das viaturas estrategicamente posicionadas com sinais luminosos e sonoros ativados para orientação e chamado de atenção à distância.