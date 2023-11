Setor Hospitalar de Planaltina terá via de acesso à UBS da cidade

Portaria com alteração viária prevê também a criação de estacionamento com 81 vagas

Boa notícia para a população de Planaltina: um acesso pavimentado à unidade básica de saúde (UBS) local será construído entre as vias W Q1 e a W Q2. O projeto, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh), atende um pedido da Secretaria de Saúde do DF (SES) e também prevê a criação de um estacionamento com 81 vagas entre o Hospital Regional de Planaltina (HRP) e a entrada da UBS.

As alterações foram aprovadas pela portaria nº 108, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e incluem ainda a implementação de rotas acessíveis, plataformas elevadas e paisagismo. No total, serão recuperados mais de 520 metros de calçadas.

“A implantação da via proporcionará acesso seguro e confortável da comunidade ao equipamento público de saúde de grande relevância em Planaltina”, afirma a coordenadora de Elaboração de Projetos da Seduh, Juliana Manganelli. “Além disso, vai promover mais capilaridade e permeabilidade à cidade, o que proporciona mais mobilidade aos pedestres e veículos.”

O projeto será encaminhado à Secretaria de Obras do DF (SODF) para encaminhamento da licitação.

Confira a portaria na íntegra.

Com informações da Agência Brasília