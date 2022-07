Recanto das Emas e Paranoá ficarão sem energia nesta terça-feira (12)

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem aviso prévio

As regiões do Recanto das Emas e do Paranoá ficarão sem energia nesta terça-feira (12).

Segundo a Neoenergia Distribuição Brasília, serão realizados serviços de modernização e manutenção das redes.

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem aviso prévio.

Veja horários e locais:

Recanto das Emas

Horário: 8h30 às 16h

8h30 às 16h Locais: Avenida Buriti, Quadra 203, Conjunto 7, Lote 10; Avenida Eucalipto, Quadra 204, conjuntos 3, 5 e 7; Avenida Recanto, Quadra 203, conjuntos 6 e 7, 9 ao 19, lotes 11, 15, 16, 19, 26 e 39, e Quadra 204, conjuntos 1, 3, 6 ao 23

Paranoá

Horário: 9h30 às 17h

9h30 às 17h Locais: Condomínio Del Lago, Quadra 20, Lote 1; Quadra 33, Lote 26; Quadra 49, lotes 2, 16 ao 19, 21 ao 27 e 29; Quadra 50, lotes 42, 43, 100 e conjuntos A ao D; Quadra 50-A, lotes 5-A, 7, 8, 9-A, 9-B, 10 ao 14, 16 ao 18, 18-B, 19, 21 ao 30, 32 ao 41, 44, 45, 54, 55, 58, 59, 62 ao 68, 70, 72, 73, 76, 76/50, 77, 78, 83, 86 e 95; Quadra 50-B, lotes 2 e 3; Quadra 50-C, lotes 2 ao 5, 11 ao 13 e 13-A; Quadra 50-D, lotes 1, 3, 4 e 7 ao 12; Quadra 51, lotes 16 ao 29, 30, 31 ao 34 e 36 ao 44; Quadra 52, lotes 1, 2, 4 ao 24, 26 ao 34 e 36 ao 54; Quadra 53, lotes 3 ao 5, 7 ao 12, 12-A, 13 ao 20, 21, 22 ao 26, 29 ao 45, 48 e 50 ao 53; Quadra 54, lotes 1 ao 9, 11 ao 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 37 ao 50, 52, 53 e 54; Quadra 55, lotes 6 e 21-B; Quadra 56, lotes 16, 19 e 21; Quadra 58, lotes 25, 34-B, 35 e 41; Quadra 59, Lote 18; Quadra 60, Lote 4-A; Quadra 61, Área Especial 8; Quadra 318, conjuntos M, N e O