Quadras, praças e parquinhos são reformados em Brazlândia

Desde abril, cerca de 500 alunos do RenovaDF vem realizando a manutenção de equipamentos públicos de lazer em Brazlândia, como quadras poliesportivas, praças e parquinhos infantis.

Atualmente, os alunos se concentram na manutenção das quadras poliesportivas da Q 47 da Vila São José, da EQ 1/3 e da EQ 6/8 do Setor Veredas, e da Q 5 do Setor Norte. Os reparos incluem o conserto e pintura dos alambrados, o conserto de muretas e calçadas, a pintura dos brinquedos e do chão das quadras, a troca de areia dos parquinhos e mais.

As ações ocorrem de segunda a sexta-feira nos períodos matutinos e vespertinos. “Os locais foram selecionados previamente pela administração regional e vistoriamos todos antes de começar a manutenção”, explica a fiscal das turmas do programa, Cintia Freitas.

“A reforma das quadras poliesportivas é uma preparação para as férias escolares, já que as crianças e as adolescentes estarão com mais tempo livre e vão precisar gastar energia”, afirma o administrador regional de Brazlândia, Marcelo Gonçalves. “A comunidade pedia a manutenção dos espaços há algum tempo, mas tínhamos dificuldade de atender a todos. O RenovaDF nos ajuda muito nesse sentido. Conseguimos que os espaços públicos, que antes estavam vazios, ganhem vida e sejam aproveitados pela população”, completa.

Moradora da EQ 6/8 do Setor Norte há mais de três décadas, a aposentada Ana Maria da Silva, 65 anos, salienta a importância da reforma da quadra poliesportiva para a vizinhança. “No fim da tarde, a quadra enche de crianças – para todo lado tem menino correndo e brincando. De manhã, tem gente que usa para caminhar, para jogar bola”, afirma. “Essa quadra estava muito depredada e, agora, está ficando ótima, com cara de nova”, completa.

O programa

Desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) em parceria com as administrações regionais, o RenovaDF abre portas no mercado de trabalho para os participantes. Os alunos aprendem fundamentos da construção civil, com noções de diferentes profissões como: jardineiro, serralheiro, pedreiro e pintor. A teoria é unida à prática, uma vez que, além dos estudos em salas de aula, ocorre a recuperação de equipamentos públicos.

Para o aluno Gesel Rodrigues, 59 anos, o programa é uma “baita oportunidade”. Desempregado há mais de um ano, ele acredita que conseguirá uma chance no mercado profissional graças aos conhecimentos obtidos no curso. “Era da área de segurança e sabia pouca coisa sobre construção civil. Hoje dou conta de muitos serviços. Me sinto bem preparado e aberto para o que vier”, afirma.

Lançado em 2021, o RenovaDF formou mais de 12 mil pessoas e recuperou cerca de 1,6 mil em 21 cidades. Os alunos recebem salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, moradores do DF, em situação de desemprego e natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país.

As informações são da Agência Brasília