Caso Lázaro: TJGO determina leilão de itens apreendidos com criminoso

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) determinou que seja realizado um leilão com os bens apreendidos com o serial killer Lázaro Barbosa. A decisão, assinada pelo juiz Felipe Junqueira d’Ávila Ribeiro, do Fórum da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, ainda dá a opção para que os itens sejam doados ou destruídos.

Lázaro morreu em junho de 2021, durante troca de tiros com a polícia, em Águas Lindas de Goiás. Após ter assassinado uma família no Distrito Federal, o criminoso passou 20 dias fugindo.

Com Lázaro, foram encontradas duas armas de fogo, um carregador de pistola, um isqueiro, uma gandola camuflada, uma balaclava, uma luva de pano, um fraco com óleo, um vidro com Amoxicilina, macarrão instantâneo e uma mochila.

Segundo a decisão, um oficial de Justiça deverá analisar os bens em um prazo de 30 dias. Caso o valor dos bens sejam menores que o valor do custo para a realização do leilão, eles deverão ser doados.

“Por outro lado, caso constatada a irrisória expressão econômica de alguns ou de todos os bens, Determino a destruição”, esclarece o magistrado no documento.