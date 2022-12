Quadras da Ceilândia recebem reforma de pavimento asfáltico

Equipe trabalhou intensamente para melhorar, em menos de 24 horas, a mobilidade em uma área formada por casas e comércios

Ceilândia recebe restauração em pavimentações asfálticas, em ação do GDF quadras como EQNO 4/6 e na Quadra 6 do Setor de Materiais de Construção puderam receber a reparação. Foram necessários cerca de dez operários, que em menos de 24h, entregou o asfalto em perfeitas condições aos usuários das duas vias de uma área mista formada por residências e comércio.

Um caminhão e um equipamento de rolo compactador liso foram usados na operação, realizada na última sexta-feira (2), quando foram empregadas quase quatro toneladas de massa asfáltica.

Moradora da região, a doméstica Antônia Vieira, 52 anos, agradece pela intervenção do governo no setor. “Nesse período de chuva, se não tiver esse tipo de iniciativa para nos ajudar, as coisas ficam complicadas”, observa.

Para o coordenador do Polo Oeste 2 do GDF Presente, Elton Walcacer, trata-se de uma ação rotineira que tem um impacto significativo para cerca de 2 mil pessoas. “É um serviço cotidiano, porém importante, pois traz conforto e segurança para o tráfego”, pontua o servidor. “O GDF Presente é isso, estar atuando em pequenas e grandes ações que resultam em melhoria e bem-estar para a comunidade”.

Com informações da Agência Brasília