Homem acusado de matar ex-cunhada é condenado

Tiago Moreira dos Anjos foi condenado a oito anos de prisão por matar, com sete tiros, a ex-cunhada Ívina Francisca Neponuceno Aguiar. O julgamento foi feito pelo Tribunal do Júri de Samambaia. O crime ocorreu em Samambaia Sul (DF), na madrugada de 28 de novembro de 2021, data em que o réu cumpria pena.

Segundo o processo, Tiago e Ívina se desentenderam por causa da posse de um veículo. O carro foi adquirido por Ívina e seu ex-companheiro, irmão do acusado, na época em que tinham um relacionamento.

No dia do crime, Ívina foi à casa da família do ex-companheiro reivindicar o uso do automóvel, o que desencadeou uma discussão com Tiago. O homem sacou um revólver, que estava escondido debaixo das roupas, e atirou contra Ívina Francisca.

O criminoso fugiu do local. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Tiago foi condenado por homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo. Ele irá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.