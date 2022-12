Criação de duas novas regiões administrativas pode ser aprovada

A criação da região administrativa de Arapoanga recebeu o apoio do deputado Abrantes. “Hoje Arapoanga é um bairro, mas em breve será uma RA”

Nesta quarta-feira, a criação de duas novas regiões administrativas no Distrito Federal esteve em pauta de votações da Câmara Legislativa. As cidades de Arapoanga, que fica nas cercanias de Planaltina (DF) e Água Quente, pertencente ao Recanto das Emas serão as beneficiadas.

O deputado Jorge Vianna (PSD) saudou a criação da região administrativa de Água Quente e observou que a formalização da nova RA vai facilitar a gestão pública. “Água Quente ainda não é uma cidade e por isso é mais difícil enviar recursos, mas hoje a certidão de nascimento de Água Quente sai”, garantiu o distrital.

A criação da região administrativa de Arapoanga recebeu o apoio do deputado Cláudio Abrantes (PSD). “Hoje Arapoanga é um bairro, mas em breve será uma RA. A comunidade foi ouvida em audiência pública e hoje eles estão muito próximos de alcançar seu objetivo. Quero lembrar também que Arapoanga é um local onde cultura e esporte são muito fortes e a criação da RA vai facilitar o apoio a essas atividades”, observou.

João Cardoso (AVANTE) se somou ao colega ao lembrar que “aquela região precisa muito dessa RA, pois a população tem crescido, e o serviço público na região tem que acompanhar esse crescimento”.

Chico Vigilante (PT) declarou que vai votar a favor da criação das duas novas RAs, mas fez ressalvas. “Não basta só criar uma nova RA, é preciso dar estrutura para essas administrações. É preciso que haja funcionários à altura da prestação de serviços, é preciso que a RA tenha maquinário para executar serviços. As RAs não podem continuar sendo pequenas capitanias nas mãos de deputados. A população precisa ser ouvida na hora de escolher os administradores”, afirmou.