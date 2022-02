Publicada lista de habilitados para o Recanto das Emas

Essa ação faz parte do programa Regulariza-DF, por meio do qual a Codhab empreende um trabalho de campo em várias cidades do DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), publicou, nesta quarta-feira (16), a listagem complementar dos atuais ocupantes de imóveis situados no Recanto das Emas que foram habilitados para o procedimento de regularização por legitimação fundiária. Essa ação faz parte do programa Regulariza-DF, por meio do qual a Codhab empreende um trabalho de campo em várias cidades do Distrito Federal. "O foco desse trabalho que iniciamos é a titulação e entrega da escritura definitiva, uma vez que queremos garantir tranquilidade e segurança para os moradores", afirma o presidente da companhia, Wellington Luiz.

Saúde desmente fake news sobre mortes por covid Os habilitados devem aguardar nova publicação com orientação referente à entrega das escrituras. A lista de pessoas habilitadas está disponível neste link. As informações são da Agência Brasília