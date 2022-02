Saúde desmente fake news sobre mortes por covid

Segundo a chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do DF, Priscilleyne Reis, a imagem desinforma

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal desmentiu uma publicação falsa sobre mortes por covid-19 na capital feita pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF).

A publicação divulgada mostra que todos os 16 óbitos ocorridos na última segunda-feira (14) foram de pessoas imunizadas com duas ou três doses das vacinas contra o vírus.

Segundo a chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do DF, Priscilleyne Reis, a imagem desinforma e não contextualiza os dados. “O primeiro aspecto a ser observado é que, dos 16 óbitos registrados, 14 referem-se a pessoas que não tomaram a dose de reforço. Todas tinham mais de 50 anos, a metade mais de 80, e deveriam ter tomado o reforço, conforme previsto no Programa Nacional de Imunizações”, explica.

Desde o final do ano passado, quando os casos e internações por covid subiram por causa da variante ômicron, a secretaria informa constantemente que 90% dos internados são pessoas que não tomaram nenhuma das doses das vacinas ou apenas a primeira.

Reforço

A nota informa que três óbitos foram de pessoas imunossuprimidas que não tomaram a quarta dose, já disponível no serviço de saúde. Além disso, os dados utilizados não representam as mortes ocorridas apenas na segunda, mas em todos o final de semana.

“O fato é que, dos 93 idosos acima de 60 anos que morreram de Covid-19 no Distrito Federal, entre 1º de janeiro e 7 de fevereiro, 79 (82,3%) não tinham recebido três doses da vacina contra Covid-19 e 14 haviam completado o ciclo vacinal. A taxa de mortalidade do primeiro grupo ficou em 164,20 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto no segundo grupo foi de 4,9 por 100 mil habitantes”, continuou.