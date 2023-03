Projeto troca lâmpadas convencionais por modelos LED, de graça

Projeto Energia com Cidadania contribui na redução da conta de luz e beneficia clientes residenciais de baixa renda

O projeto Energia com Cidadania vem trabalhando na busca por diminuir o desperdício e promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em regiões de vulnerabilidade social, são elas Planaltina, no Gama, em Brazlândia, em Samambaia, em Ceilândia e no Riacho Fundo. A ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e conta com parceria das administrações regionais.

Unidades móveis da distribuidora vão percorrer as comunidades e trocar aproximadamente 8 mil lâmpadas convencionais por modelos LED, além de orientar a população sobre como utilizar racionalmente os equipamentos elétricos e, assim, economizar energia.

A ação é voltada a clientes residenciais, que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes de potência igual ou superior a 15 W por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais ou rurais devem morar na comunidade ou estar cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Também é preciso não possuir débitos com a concessionária e levar a conta de energia junto à documentação de identificação do titular.

Nos dois primeiros meses do ano, a distribuidora beneficiou 2.686 clientes e trocou 13.131 lâmpadas. Em 2022, o projeto atendeu 20 regiões administrativas e trocou mais de 76.904 mil lâmpadas ineficientes, contemplando mais de 18,5 mil clientes.

Com informações da Agência Brasília