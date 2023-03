Asfalto de trecho da DF-250 é reforçado

A obra vai beneficiar cerca de 30 mil motoristas que trafegam diariamente pelo local. O investimento é de R$ 1 milhão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) iniciou, nesta semana, a implantação do microrrevestimento asfáltico em um trecho da DF-250, na região do Itapoã e Paranoá.

A obra vai beneficiar cerca de 30 mil motoristas que trafegam diariamente pelo local. O investimento total nos serviços é de aproximadamente R$ 1 milhão.

Esta etapa da melhoria consiste na implantação de uma camada asfáltica que reveste e protege o asfalto já existente no trecho. O trabalho está sendo executado por 15 operários.

As fases anteriores compreenderam a fresagem, que é a retirada dos pontos mais desgastados do trecho, e na sequência, os locais que tiveram o asfalto retirado foram preenchidos com uma nova camada de asfalto.

“Essa melhoria viária vai proporcionar mais segurança, conforto e comodidade para quem trafegava pela pista antiga. Não é uma obra da grandeza da duplicação, por exemplo, mas também faz total diferença para a população”, explicou o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Morador do Paranoá, o autônomo Hernandes de Sousa, 46 anos, avalia que a melhoria vai deixar o fluxo de veículos mais confortável. “Esse novo asfalto vai fazer com que eu fique mais tranquilo quando tiver que passar por esta área com o meu carro. Fico feliz por ver que aqui na região têm sido feitas muitas obras que melhoram a vida das pessoas”.

Obra já entregue

Desde dezembro de 2022, a população usufrui da duplicação de 5,3 km da DF-250, no trecho localizado entre a DF-001/DF-015 e o acesso a Sobradinho dos Melos.

A pista ampliada ganhou ciclofaixa, drenagem de águas pluviais e sinalização horizontal e vertical. Uma equipe de 70 operários trabalhou na obra, em que foram investidos aproximadamente R$ 15 milhões.

