Projeto do Detran capacita mulheres para condução de transporte escolar

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou, nessa semana, um curso de Condutor de Transporte de Escolar para mulheres (CTE). O programa tem 20 vagas.

A capacitação faz parte do projeto “Mulheres que Dirigem Vão Mais Longe”, promovido pela Diretoria de Educação de Trânsito do Detran-DF, que será realizado de 20 de novembro a 5 de dezembro, com carga horária total de 50h. As candidatas devem ter mais de 21 anos e habilitação ativa na categoria D.

O curso é gratuito e as inscrições podem ser realizadas na própria Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), do Detran-DF, que fica na SEPS Q 706/906, na Asa Sul, mesmo local onde acontecerão as aulas presenciais.