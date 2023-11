Dia da Mulher da DPDF atende 4 mil mulheres em sete edições

Ação mensal destinada ao público feminino em situação de vulnerabilidade ocorre na primeira segunda-feira de cada mês e oferta diversos serviços gratuitos

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) atendeu 4 mil mulheres durante as sete edições do evento. Realizada desde maio deste ano, a ação mensal é destinada ao público feminino em situação de vulnerabilidade e ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, o evento é realizado no primeiro dia útil subsequente.

Durante a 7ª edição do Dia da Mulher da DPDF, realizada em 6 de outubro, foram distribuídos vouchers para a realização de exames de imagem e de sangue a mulheres acima dos 40 anos de idade. A nova parceria, firmada com o Instituto Sabin, teve como objetivo ofertar mais um serviço exclusivo para o público feminino do DF.

A ação também ofereceu diversos serviços como mamografias, exames citopatológicos, inserção de DIU, exames de DNA, atendimentos odontológicos, consultas com uma médica da família e com profissionais de enfermagem além de atendimentos de mediação, orientação jurídica e psicossocial, entre outros. Além disso, a Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF (SEPD/ DF) promoveu atendimentos variados, incluindo a assistência a fim de emitir a carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista.

A Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya explica que, a cada edição, uma nova parceria é firmada, aumentando a oferta de serviços prestados. “Isso demonstra um compromisso contínuo com a melhoria das condições dessas mulheres e pode levar a diversos benefícios, como a diversificação de serviços, maior alcance e impacto, abordagens diferentes e incentivo à inovação e à evolução das iniciativas, fortalecimento da rede de apoio, além de aumentar a visibilidade das questões enfrentadas pelas mulheres vulneráveis, sensibilizando a sociedade”, pontuou.

Na 6ª edição do evento, o Dia da Mulher contou com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que realizou testes de papilomavírus humano (HPV), e os casos positivos foram encaminhados no mesmo dia para o tratamento. Na 5ª edição, a novidade da ação foi o balcão de empregos ofertado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/ DF).

A empregada doméstica Cláudia Marcelos Ferreira chegou cedo na 7ª edição do Dia da Mulher da DPDF em busca de um voucher do Instituto Sabin para a realização de exame de sangue. Moradora do Jardim Ingá (GO), ela conta que a nova parceira da ação chegou em boa hora. “Estive em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) buscando atendimento médico, e a profissional me solicitou exames de sangue. Como não tenho recursos, procurei o Dia da Mulher em busca de ajuda. A iniciativa desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e no diagnóstico precoce”, afirmou.

Thaís Souza Miranda, de 25 anos, esteve na 6ª edição do projeto em busca do exame de mamografia. Moradora de Santa Maria, a dona de casa já participou das primeiras cinco edições e, desta vez, foi com a mãe e o filho para o Nuclão da DPDF. “Os serviços mensais prestados neste dia são muito importantes para as mulheres que precisam. Participo de todas as edições, pois sempre há alguma nova parceria que traz benefícios para minha mãe e para mim”, agradeceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parceiros

A ação conta com a parceria do Instituto Sabin, do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Administração Regional do Plano Piloto.