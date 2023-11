Ciclovia do Pistão Sul começa a ser construída

Com previsão de ter cerca de 3 metros de largura e 5,2 km de comprimento, a ciclovia do Pistão Sul, em Taguatinga, começou a ser construída. A faixa vai cortar o canteiro central da Estrada Parque Contorno (DF-001), ligando o viaduto da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

O início dos trabalhos já pode ser acompanhado na área em frente à Universidade Católica de Brasília (UCB). Responsável pela obra, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) dividiu o serviço em trechos de 400 m – um deles está em processo de terraplanagem; outro, passou pela imprimação, técnica que garante uma melhor impermeabilização do solo.

Quem depende da bicicleta para se locomover comemora a construção da pista. É o caso da professora Tatiane Silva, 28 anos, que diariamente pedala de Taguatinga Norte até a UCB, onde cursa psicologia. “Estou muito ansiosa para ver a ciclovia pronta”, garante. “Além da segurança, vai ser gostoso andar por uma área tão arborizada, protegida do sol. Aposto que muita gente vai começar a usar mais a bicicleta quando a obra estiver pronta.”

A malha cicloviária do DF é a segunda maior do Brasil – com 664,77 km de extensão, ela perde apenas para São Paulo. Desde 2019, o investimento em ciclomobilidade ultrapassou a casa dos R$ 27 milhões. Além do Pistão Sul, a Estrada Setor Policial Militar (ESPM) também vai ganhar uma ciclovia. A pista terá 1.600 m de extensão e ligará a via à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

Reforma geral

A construção da nova ciclovia da DF-001 faz parte de uma reforma geral que tem sido feita no Pistão Sul. Depois de quase 20 anos sem passar por uma intervenção efetiva, a via está sendo totalmente reconstruída, nos dois sentidos. O investimento de quase R$ 43 milhões vai beneficiar os cerca de 100 mil usuários da via, entre motoristas, passageiros e pedestres.

“Apesar das chuvas, as obras no Pistão Sul seguem a todo vapor. Estamos retirando todo o asfalto antigo, tratando e compactando a base, e aplicando um novo asfalto”, explica Mozer Teixeira de Castro, engenheiro civil do DER. “Já concluímos a pavimentação de 6 km – 75% do trecho entre a EPNB e o metrô está asfaltado, enquanto 55% do percurso entre o metrô e a EPTG está pronto. Temos cerca de 60 funcionários trabalhando no local”, destaca.

As informações são da Agência Brasília