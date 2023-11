Parque Ana Lídia receberá iluminação em LED

Inaugurado oficialmente em 1971, o parque e seu foguete emblemático são ponto de parada obrigatória de brasilienses e turistas

O Parque Ana Lídia, no estacionamento 12 do Parque da Cidade, irá receber iluminação em LED. Dessa forma, a garotada poderá brincar com mais segurança até o cair da noite. O espaço de recreação infantil passa por obras para a troca das luminárias e, em breve, estará pronto para a população.

Inaugurado oficialmente em 1971, o parque e seu foguete emblemático são ponto de parada obrigatória de brasilienses e turistas. O investimento na obra é de R$ 350 mil, fruto de uma parceria entre o Parque da Cidade, a Secretaria de Obras e Infraestrutura e a Companhia Energética de Brasília (CEB).

“O foguetinho é, de fato, uma referência da infância do brasiliense. Estamos resgatando esse espaço e acreditamos que, com o investimento na iluminação e com os novos brinquedos, vamos conseguir perpetuá-lo para as novas gerações”, afirma o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno.

Para deixar o espaço mais bem iluminado, toda a fiação interna está sendo substituída, o que vai permitir programações e atividades noturnas. “Não podemos permitir que o parque seja só diurno. Essa é a gestão parque vivo”, acrescenta Todi Moreno.

“Serão instaladas mais de 90 luminárias de LED ao redor do parque Infantil Ana Lídia. A obra garante um espaço mais seguro e tranquilo para que as famílias possam usufruir do espaço público. Muitas vezes os pais que trabalham só têm o período da noite para levar os filhos para brincar, e nada mais justo do que iluminar um dos parques mais conhecidos na cidade”, pontua o presidente da CEB, Edison Garcia.

A melhoria no Ana Lídia faz parte de uma série de obras feitas no Parque da Cidade nos últimos anos e meses, como a limpeza do lago, a construção de praças e a reforma de quadras e banheiros. Os brinquedos do próprio Ana Lídia foram renovados, e a administração do local tem projeto para instalar itens inclusivos, com licitação prevista para o próximo ano.

“O Ana Lídia é um dos locais do parque que mais recebem frequentadores ao longo da semana e principalmente aos fins de semana”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro. “Esse investimento na área de iluminação vai trazer mais conforto e segurança para quem visita o espaço. Além do mais, queremos ampliar as opções e o horário de lazer dedicado às crianças e às famílias em geral. Essa ação é o resultado de um esforço conjunto do GDF, que vem trabalhando com muita responsabilidade ao prezar pela funcionalidade e manutenção dos espaços públicos da nossa cidade.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília