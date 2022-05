Projeto Curumins visita escolas no DF e entorno

Grupo Walê Fulni-ô apresenta suas habilidades artísticas em 20 escolas públicas, promovendo um intercâmbio cultural

Há 25 anos, o projeto Curumins promove interação entre alunos, professores e os Fulni-ô, etnia indígena de Pernambuco. A partir de segunda (11/4), alunos de 20 escolas públicas do Distrito Federal e entorno irão conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil e sua nação também através do documentário Curumins, que será entregue nas escolas.

Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), o projeto Curumins – com o Grupo Walê Fulni-ô – segue as diretrizes da lei que determina o ensino de Cultura Indígena nas escolas. O objetivo desse encontro, de forte caráter sócio-educativo, que já realizou mais de 1,2 mil apresentações, é fazer com que a garotada se familiarize com a realidade dos povos que ajudaram a formar a base da sociedade brasileira.

O projeto agora conta com um reforço no conteúdo: o documentário Curumins, disponível no YouTube da Associação Cultura Candanga. O curta, com 17 minutos, mostra como vive o povo Kamayura no Mato Grosso, com aproximadamente 500 indígenas, que vivem da pesca, caça e do que plantam. E o povo Fulni-ô, em Pernambuco, que situa-se no município de Águas Belas, onde os indígenas sobrevivem de artesanatos e de diversos serviços feitos na cidade e na própria aldeia. O intuito é que toda criança tenha acesso ao documentário e passe a entender um pouco mais como vivem as crianças (curumins) indígenas.

A iniciativa é um reconhecimento da importância dos indígenas na formação do povo brasileiro. Atualmente, existem no Brasil 305 etnias indígenas, mostrando a imensa diversidade dessa cultura. “Queremos que os alunos saiam um pouco dos livros e vivenciem esse contato direto com os indígenas, quebrando preconceitos e estereótipos, levando cultura para as escolas, ouvindo suas histórias e aprendendo um pouco da cultura indígena”, diz o também arte-educador Pablo Ravi. “Esse projeto é para que todos possam ter conhecimento de suas raízes, entender um pouco mais sobre a história do Brasil e também servir de exemplo para nossas crianças e professores. Um ganho coletivo para as crianças que aprendem mais e para os indígenas, que podem divulgar sua cultura e vender seus artesanatos, ajudando também financeiramente grande parte da aldeia”, explica.

Com experiência profissional junto à FUNAI – entidade nacional responsável pelos interesses indígenas – Ravi e o arte-educador Daniel Santos fazem um primeiro contato junto às escolas promovendo palestras lúdicas, descontraídas e interativas. A ideia é despertar o senso crítico e trazer novas reflexões sobre a comunidade indígena brasileira.

A segunda etapa é ainda mais divertida, com apresentações de danças, canções e rituais Fulni-ô para alunos, professores e funcionários das escolas, fazendo que todo mundo, literalmente, entre na roda. Brincando, se divertido e interagindo, todos aprendem histórias desse povo e um pouco da língua nativa Yatê.

Para difundir ainda mais os costumes e as tradições da etnia indígena, uma exposição de artesanato será montada durante a passagem do Grupo Walê Fulni-ô pela escola. Uma lembrança marcante dessa experiência poderá ser adquirida com a compra de brinquedos baratos como arco e flecha, brincos, apitos, chocalhos, flautas e cocares.

O Grupo Walê Fulni-ô fará 40 apresentações sócio-educativas, na rede pública, de manhã e à tarde. Demais escolas, que tenham interesse pelo projeto, poderão consultar a disponibilidade na agenda pelo 97400-2725 com Pablo Ravi.

Sobre o Documentário

Título: Curumins (Original)

16 min, ano 2020, Brasil;

Direção: Pablo Ravi / produção: Associação Cultura Candanga / roteiro: Pablo Ravi;

Trilha Sonora: Pablo Ravi;

Elenco: Povo Fulni-ô PE e Povo Kamayura MT.

O documentário Curumins busca desconstruir preconceitos e estereótipos sobre os povos nativos brasileiros, numa linguagem acessível a todos os públicos, especialmente crianças e adolescentes.

O filme apresenta dados gerais essenciais, além das particularidades de duas etnias bem diferentes uma da outra: Fulni-ô, que vive em área urbana e Kamayurá – mais isolada- que vive na maior reserva indígena do Brasil, no Parque Indígena do Xingu.

O vídeo traz grande conhecimento interdisciplinar, mas transcende o científico: tem uma mensagem que promove respeito à diversidade. Ao mesmo tempo em que apresenta as singularidades, aproxima indígenas e não-indígenas, porque apresenta a beleza que existe nas trocas entre culturas- em busca de um mundo mais sustentável, mais justo e fraterno.

Agenda nas escolas

Projeto Curumins 2022

DIA 07/04

EC 01 do Itapoã 8h / 15:30h

EC 02 Itapoã 10:30/13:30h

Dia 08/04

EC 11 Ceilândia 8h / 13:30h

Piaget Guará 10h/16h

Dia 11/04

EC 05 Sobradinho 8h / 15:30h

EC 15 Sobradinho 10:30/13:30h

Dia 12/04

CEF Jardim II Paranoá 10:30/13:30h

EC 403 Norte 8h / 15:30h

Dia 18 /04

EC Jardim Botânico 10h / 13:30h

CEI 03 São Sebastião 8h/15:30h

Dia 19/04

EC 18 Gama 10:30/13:30h

Dia 20/04

EC 04 Paranoá 8h / 15:30h

CEF São Paulo São Sebastião 10:30/13:30h

Dia 22/04

Arara Azul 9h

Dia 25/04

EC 01 Planaltina10:30/13:30h

EC Vale do Sol 8h / 15:30h

Dia 26/04

CEF GAN 8h / 15:30h

Creche Tia Angelina Varjão 10h/14h

Dia 27/04

EC Quebrada dos Neres 10:30/13:30h

Dia 28/04

EC 06 Paranoá10:30/13:30h

EC 104 São Sebastião 8h/16h

Dia 29/04

CEI 01 São Sebastião10:30/13:30h

EC Vila do Boa 8h / 15:30h

Dia 02/05

EC Varjão 8h / 16h

EC Santos Dumont Planaltina 10h e 13:30h

Dia 04/05

JI 303 Sul 8h / 16h

EC 206 sul 10h / 13:30h