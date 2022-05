Sobradinho receberão 33 novos abrigos em paradas de ônibus

As estruturas vão beneficiar regiões onde ainda não havia abrigos, bem como aquelas em que os existentes se encontram avariados

As regiões administrativas de Sobradinho e Sobradinho II irão receber 33 novos abrigos em paradas de ônibus. As estruturas devem ficar prontas, segundo a Secretaria de Transporte de Mobilidade (Semob) ainda neste mês.

No total, são 22 abrigos em Sobradinho e 11 em Sobradinho II. As estruturas vão beneficiar regiões onde ainda não havia abrigos nas paradas de ônibus, bem como aquelas em que os existentes se encontram avariados e precisam ser substituídos.

“Estamos atendendo às solicitações dos próprios usuários de transporte coletivo daquelas regiões”, afirma o subsecretário de Terminais da Semob, Ronivaldo Bento Costa. Segundo ele, as paradas novas são de concreto e contam com calçadas, rampa de acesso e piso tátil. “Todas são adequadas às normas de acessibilidade”, explica.

Morador de Nova Colina, Edis Cardoso Pereira compara os abrigos antigos com os que estão sendo instalados: “Ficou muito melhor. Colocaram essas coisas [rampa e piso tátil] não só para nós, mas para as pessoas que não enxergam. Ficou melhor para quando chover”.

Na região administrativa de Sobradinho, as estruturas estão sendo instaladas na Rota do Cavalo, atendendo os usuários de linhas de ônibus que passam pelo Setor Habitacional Nova Colina e diversos condomínios residenciais da região, como Asa Branca, Petrópolis, Morada Colonial Gleba, Santa Mônica, Alto Boa Vista e o Setor de Indústrias.

Em Sobradinho II, as novas paradas de ônibus também vão beneficiar setores residenciais que não dispõem de abrigos para usuários do transporte público. As estruturas estão sendo construídas nas vias de acesso ao Setor Habitacional Mansões Sobradinho, Condomínio Sobradinho Novo e Setor Habitacional Boa Vista. Também estão sendo implantados abrigos na marginal da BR-020, próximo a diversos condomínios residenciais.