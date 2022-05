Prorrogado prazo para manifestação de interesse no Residencial Horizonte

O Residencial Horizonte contará com 420 unidades habitacionais entre 56,69 m² e 68,36 m², compostas de dois e três quartos, sala, cozinha e banheiro

O prazo para que os candidatos habilitados pudessem adquirir uma unidade no Residencial Horizonte foi prorrogado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF).

As manifestações devem ser feitas até as 18h de 30 de julho, por meio do aplicativo Codhab Cidadão. O empreendimento está sendo construído na Quadra 105 do Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2.

O candidato que tiver interesse em adquirir uma unidade habitacional deve preencher os seguintes requisitos:

– Possuir classificação na lista de habilitados-documentação aprovada;

– Estar nas faixas de renda de 1,5 (R$ 1,800,01 a R$ 2.600) a 4 ( de R$ 7.000,01 a 12 salários mínimos).

O Residencial Horizonte contará com 420 unidades habitacionais entre 56,69 m² e 68,36 m², compostas de dois e três quartos, sala, cozinha e banheiro. O financiamento do imóvel será feito diretamente pela construtora Unik ou pelo agente financeiro designado pela empresa.

Depois que o prazo de manifestação terminar, o interessado deverá aguardar o contato da construtora, de acordo com a classificação no programa, para agendamento de visita e análise de crédito necessário ao financiamento de unidade.

*Com informações da Agência Brasília