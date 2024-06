Projeto Cata Pata volta a promover resgate e adoção de cães

Como uma das ações previstas para a Semana do Meio Ambiente, comemorada entre os dias 3 e 9 deste mês, o Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU) retoma, nesta sexta-feira (7), o projeto Cata Pata, iniciativa dedicada ao resgate e à adoção responsável de cães abandonados. O evento de reinauguração será realizada às 10h, na instalação do projeto localizado no Distrito de Limpeza da L4 Sul.

O Projeto Cata-Pata é uma parceria entre o SLU, a empresa Valor Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente, visando proporcionar um futuro melhor para os animais frequentemente deixados nas unidades do SLU.

A partir desta sexta, as pessoas já podem adotar os animais disponíveis no local. Para adotar, basta preencher o termo de adoção responsável no próprio Distrito de Limpeza Sul. Interessados na adoção podem entrar em contato pelo número (61) 99297-0090.

Os cães resgatados recebem cuidados médicos, são castrados e preparados para adoção responsável. A instalação na L4 Sul oferece espaço adequado e acolhedor, onde os animais resgatados terão a saúde tratada com atenção e dedicação. O principal objetivo do projeto é garantir o bem-estar desses animais, promovendo a recuperação e preparação para uma nova vida em um lar amoroso.

