PMDF prende dupla suspeita de furtar 20 mochilas na área central de Brasília

Na noite desta quarta-feira (5), por volta das 23h, dois homens foram presos, de 32 e 45 anos, no Setor Sudoeste de Brasília com uma série de objetos furtados.

Os suspeitos estavam em um Hyundai HB20 branco, com placa clonada, identificado como veículo utilizado em furtos a veículos na área central de Brasília. Ao avistarem o carro no Setor Policial, os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida pelos ocupantes. Após uma breve perseguição, a abordagem foi concluída no Setor Sudoeste.

Durante a inspeção no interior do veículo, foram encontrados diversos itens furtados, incluindo 20 mochilas, 6 notebooks, 5 celulares e vários outros eletrônicos.