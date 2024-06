Taguatinga celebra 66 anos com corte de bolo e entrega de moções honrosas

Na noite desta quarta (5), o Centro Cultural Taguaparque foi palco de uma celebração em homenagem aos 66 anos de Taguatinga. O evento contou com o tradicional corte de bolo e a entrega de moções honrosas, marcando a história de uma cidade que nasceu em 1958 para acolher pessoas que vieram de todo o país para construir Brasília.



Hoje, Taguatinga se destaca como uma metrópole com grandes empresas e geradora de empregos, renda e qualidade de vida para seus moradores, lembrou o administrador regional local, Renato Andrade.

“Somos a única cidade das 35 regiões administrativas que vai ter um drenar de águas pluviais com investimento de quase R$ 300 milhões no total, com recursos da Terracap”, declarou o gestor. “Essas melhorias refletem o compromisso com o desenvolvimento e a modernização da cidade, um sonho antigo dos moradores.”

A cerimônia também teve como destaque a entrega de moções honrosas a líderes comunitários e servidores de diferentes áreas administrativas. Entre as pessoas homenageadas, estavam representantes das secretarias de Saúde (SES), Educação (SEE) e Segurança Pública (SSP).

*Com informações da Administração Regional de Taguatinga