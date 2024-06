Jorge Monicci Lana nova edição do livro “Garimpo – Uma Verdade sobre a Chapada dos Veadeiros”

Nesta sexta-feira (7), o fotógrafo e escritor Jorge Oliveira Monicci lança a terceira edição de seu livro “Garimpo – Uma Verdade sobre a Chapada dos Veadeiros”. A obra, que teve sua primeira versão independente publicada em 2017, foi escrita em 2014 e, em 2019, recebeu financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), possibilitando a doação de mais de 600 exemplares para escolas públicas e bibliotecas do Distrito Federal. Desta vez, o livro retorna em uma edição revisada e ampliada, com mais de cem páginas inéditas, embora com tiragem limitada e produção independente. O evento acontecerá na Radiola Vinil Bar, na 704/5 Norte, a partir das 20h.

O livro é um mergulho nas memórias dos tempos de garimpo na Vila de São Jorge, localizada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Inspirado em histórias reais, a obra narra o sonho dos garimpeiros de enriquecerem no ambiente rústico do interior goiano. Monicci, que se autodefine como “apaixonado pela região, pelas pessoas e paisagens”, ambienta a narrativa na década de 1940, quando a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa e o Brasil enfrentava a falta de infraestrutura básica. A miséria assolava o país, e o garimpo surgiu como uma esperança de riqueza rápida para muitos brasileiros.

Pesquisa – O alto valor do cristal de rocha (quartzo), utilizado na fabricação de equipamentos de rádio e radar, atraiu sonhadores de todo o país para a Chapada dos Veadeiros. É nesse cenário que a história se desenrola, tendo um sertanejo e uma prostituta como personagens centrais. Para compor o romance, o autor reuniu depoimentos de antigos moradores e garimpeiros, além de consultar artigos científicos e literatura da época. “Foram dois anos de produção e um ano de pesquisa e entrevistas para resgatar a memória desse período de ‘boom’ do garimpo”, revela.

O autor – Jorge Oliveira Junior nasceu em Brasília, em 1974, é pós-graduado em educação profissional e geografia, e atua como professor há mais de 20 anos. Fotógrafo profissional desde 2007, Jorge já foi premiado pela Agência Magnum Photography/Lens Culture e pela Sociedade Fluminense de Fotografia, entre outros reconhecimentos. Além de “Garimpo – Uma Verdade sobre a Chapada dos Veadeiros”, ele é autor de três outras obras que abordam temas como educação no Brasil e o cerrado. Jorge será um dos escritores convidados para a próxima edição do Festival de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, reafirmando seu compromisso com a valorização e divulgação da cultura local.

Serviço:

Lançamento do livro: Garimpo – Uma Verdade sobre a Chapada dos Veadeiros”, de Jorge Monicci,

Sexta-feira (7), no Radiola Vinil Bar, na 704/5 Norte, bloco E, loja 3, a partir das 20h. Contato (61) 99976-4994.