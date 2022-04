Programa DNA Brasil Talentos será lançado dia 4

O programa incentiva, por meio da educação e do esporte, o desenvolvimento dos jovens que estudam em escola pública

Na próxima quarta-feira (04), o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecace), em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, irá lançar o programa DNA do Brasil em Brasília.

O programa incentiva, por meio da educação e do esporte, o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estudam em escola pública. Com uma metodologia única, os professores são capacitados a analisar e impulsionar os estudantes, de acordo com suas áreas de maior aptidão. “O DNA do Brasil atua não só no desenvolvimento de jovens atletas, mas também na formação de cidadãos, por meio de um acompanhamento pedagógico, odontológico, nutricional e psicossocial, respeitando as diversidades de cada um”, explica o presidente do Idecace, Wilson Cardoso.

A cerimônia de lançamento do projeto ocorre no Cine Brasília, na 106 Sul. Pela manhã, uma equipe técnica do Idecace recebe cerca de 50 professores da rede pública para a capacitação dos profissionais na implementação metodológica do DNA do Brasil nas instituições contempladas.

Já no período vespertino, o local recebe uma solenidade de lançamento que conta com a presença da Secretária de Educação do DF, Hélvia Miridan, Subsecretária Vera Barros, demais autoridades públicas e os dois ex-atletas e medalhistas olímpicos embaixadores do projeto, Jadel Gregório, campeão panamericano do salto triplo e Maurren Maggi, campeã olímpica do salto em distância.

O programa contempla, inicialmente, 19 escolas do DF, localizadas em Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, Paranoá e Brazlândia, assistindo mais de 5 mil estudantes entre 7 e 17 anos. “Já iniciamos as visitas técnicas nas escolas, no intuito de trazer uma sensibilização dos pilares do projeto aos gestores, professores e familiares para criar uma cadeia produtiva do esporte profissionalizante, além de fazer um mapeamento da estrutura da escola e quais protocolos precisarão ser executados”, conta Cardoso.